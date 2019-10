De Markthal blaast vijf kaarsjes uit

De Markthal in Rotterdam viert dinsdag een jubileum. Het is precies vijf jaar geleden dat de hal voor het eerst de deuren opende in het centrum van de stad. Koningin Máxima voerde destijds de officiële openingshandeling uit.

De markthal van architect Winy Maas is de eerste overdekte versmarkthal in Nederland, geïnspireerd op versmarkten in Stockholm, Barcelona en Valencia. De hal is twee voetbalvelden groot en bestaat uit een boog met daarin 228 appartementen.

De afgelopen vijf jaar heeft de Markthal meer dan 38 miljoen bezoekers getrokken.

Feestweekend

Het echte feest in de Markthal wordt komend weekend gevierd. Op zaterdag en zondag trekt meerdere keren per dag een parade van circusartiesten door de hal en kunnen kinderen en volwassenen in de leer bij Circus Rotjeknor.

Acrobaten en een jongleur zoeken het hogerop: zij laten hun trucs zien op één van de daken van de hal.