Opvoeden is water bij de wijn doen

Van papa mogen ze twee snoepjes, van mama vijf. En als ze langer willen spelen, weten ze precies aan wie ze het moeten vragen. Hoe belangrijk is het dat ouders één lijn trekken? Rijnmondexpert Fadma Bouchataoui, werkzaam bij Wijkacademie Opvoeden in Rotterdam-Zuid, geeft antwoord.

Volgens Bouchataoui is het heel normaal dat je niet altijd op één lijn zit als ouders. "Je bent twee verschillende mensen. Het is wel van belang dat je met elkaar kunt praten en luistert waarom je partner het anders zou willen."

Opvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar toch zijn de rollen niet altijd gelijk verdeeld. "Eén ouder bepaalt en de ander schikt in. 'Doe maar', wordt er dan gezegd”, vertelt Bouchataoui. Toch is het belangrijk dat je gezamenlijk opvoedt. "Soms is het water bij de wijn doen, maar grote beslissingen maak je toch echt samen."

Het is volgens Fadma belangrijk om te blijven overleggen. "Welke waarden vinden wij belangrijk? Hoe kan je jouw partner overtuigen dat iets wel belangrijk is? Jouw manier is niet de enige en beste manier."

Het is dus belangrijk dat je goed naar elkaar luistert en elkaars mening respecteert. Hiernaast zal je je moeten aanpassen. "Meegaan met dingen waar je het niet helemaal mee eens bent. Dit zal ervoor zorgen dat er harmonie in het gezin komt."