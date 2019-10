Zwerfvuilruimers krijgen geen sleutel afvalcontainers

De gemeente Dordrecht en afvalbedrijf HVC weigeren daar echter aan mee te werken. Roger Wagemans van Buurtpreventie Crabbehof baalt: "Mijn hele team van vrijwilligers heeft er al de brui aan gegeven. Dit is heel triest."

Vrijwel dagelijks, maar vooral in het weekend, belandt in Crabbehof veel afval naast de zogenoemde wijkcontainers. De vrijwilligers ruimden dat - net als ander zwerfvuil - sinds februari op. Wagemans is nu nog de enige.

"Het kostte al veel moeite om pasjes te krijgen, zodat we afval in de kleppen aan de bovenkant konden gooien, maar dat is onhandig. We willen graag een sleutel, zodat we de rommel er aan de achterkant in kunnen scheppen", legt Wagemans uit.

Kwetsbare techniek

Al vier maanden staat het verzoek open. Inmiddels is duidelijk dat HVC (eigenaar van de containers) er niet aan wil. De gemeente is het eens met de argumenten van het afvalbedrijf, dat ook zijn eigen chauffeurs geen sleutels geeft.



"In de containers bevindt zich kwetsbare techniek en als iemand vergeet om zo'n ding goed af te sluiten, kan er een kind in vallen", zegt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht. "Wij werken hard aan een andere oplossing. Daar willen we met Wagemans en zijn mensen graag over praten."

Wagemans vreest dat de gemeente wil dat ze het afval naar een andere plek in de wijk gaan brengen, maar 'dat is geen oplossing'. "Met de hoeveelheden die hier liggen zullen we dan héél veel moeten gaan lopen."

"Er ligt inderdaad veel te veel afval op straat in Crabbehof. Mooi dat mensen het opruimen, maar de andere wijkbewoners moeten niet zo veel troep maken. Ook daar moeten we iets aan doen", vindt de gemeente Dordrecht.