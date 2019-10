Poll: Steunt de stadsmens boeren in hun protest?

Duizenden boeren trekken dinsdag naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich in het nauw gedreven door met name de politiek. De boeren vinden dat ze in een kwaad daglicht worden gezet door milieu- en dierenwelzijnsorganisaties, waardoor er steeds minder steun is voor het boerenbedrijf en voedselproductie in Nederland.