Foe yong hai en babi pangang verliezen het van de sushi-tenten

In tien jaar tijd heeft één op de tien traditionele Chinees-Indische restaurants in Rotterdam de deuren gesloten. Dat blijkt uit cijfers van HorecaDNA. De Nederlander is een beetje 'Chinees-moe', merkt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners op in een rapport.

Rotterdam telt nu nog maar 65 traditionele Chinees-Indische restaurants. In 2014 waren dat er nog 70. Landelijk gezien gaat het om een afname van 18% in de afgelopen tien jaar. Nederland telt momenteel nog zo'n 1,6 duizend Chinees-Indische restaurants.

Hoewel de interesse in de Chinees steeds verder afneemt, is het nog altijd de meest voorkomende buitenlandse keuken. Reden voor de forse daling in aanbod is het gebrek aan nieuwe 'traditionele' restaurants dat opent.

In de jaren 80 ging 60% van de Nederlanders nog uit eten bij de Chinees, waarvan 30% minimaal eens per maand. Nu zit ‘de Chinees’ nauwelijks meer in ons systeem, schrijft het adviesbureau. Wat assortiment, inrichting en uitstraling betreft is de tijd volgens het bureau enigszins stil blijven staan bij de restaurants.

Specialiseren

Het aantal ‘overig Aziatische’ restaurants stijgt wel de afgelopen decennia. Het adviesbureau verwacht dat deze groei doorzet en ziet kansen voor restaurants die zich specialiseren in één of een beperkt aantal type gerechten.