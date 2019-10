Harroui onzeker voor Sparta-FC Twente

Sparta bevestigt dat de schouder van Harroui niet is gebroken en dat de ernst van de blessure nog onduidelijk is. Of Harroui het duel met FC Twente moet missen is ook nog niet zeker. Later deze week wordt bekeken of de jeugdinternational kan meetrainen met de groep van trainer Henk Fraser.

Sparta moet het tegen de Tukkers sowieso zonder Adil Auassar doen. De aanvoerder kreeg tegen Fortuna een rode kaart en is voor één wedstrijd geschorst.

Sparta-FC Twente begint zaterdagavond om 19:45 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.