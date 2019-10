Rotterdamse fotograaf duikt 'griezelige' Duitse protestbeweging in: 'Niet zonder gevaar'

De Duitse protestbeweging Pegida komt tegenwoordig niet meer dagelijks in het nieuws, maar dat wil niet zeggen dat de beweging niet meer bestaat. Integendeel zelfs. In Dresden komen nog altijd duizenden aanhangers met grote regelmaat bijeen voor demonstraties.

Hoe die massabijeenkomsten eruit zien, laat de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek zien in een nieuwe tentoonstelling. Die is nu te zien in het Rotterdamse Goethe Institut.

Dat de beweging van zo dichtbij op de foto werd gezet, is bijzonder. "Pegida is een boze burgerbeweging", legt Snoek uit. "Het is een vergaarbak van ontevreden mensen. Voor iemand met een camera is dat glad ijs, want de aanhangers zijn fobisch voor camera's. Het is niet zonder gevaar. Je wil niet dat de mensen zich tegen je richten."

Met dank aan een uitwisselingsproject van het Goethe Institut kreeg Snoek de kans de beweging toch van dichtbij te volgen. Niet zomaar, maar echt van dichtbij - al was dat dus bepaald niet makkelijk. Hij moest voorzichtig zijn, niemand boos maken, continu op zijn hoede blijven.

"Ik fotografeer met een heel oud toestel en mijn kleding is onopvallend, dat scheelt. Soms werden mensen kwaad, die foto's zie je niet terug, soms kon het wel. En dat is wat je ziet."

Onderbuikgevoel

"Toen ik er voor het eerst belandde, vond ik het raar, en interessant", vertelt Snoek. "Ik heb altijd al veel gereisd door Europa, ben echt in veel steden geweest. Maar Dresden stond nog op mijn lijstje. Die stad heeft natuurlijk een connectie met Rotterdam. Het is een zusterstad, en allebei zuchten ze onder de gevolgen van een in de Tweede Wereldoorlog verwoest centrum."

Wat hij vooral wil laten zien met zijn foto's van Pegida? "Ik ben geïnteresseerd in onvrede en het onderbuikgevoel. Ik hoop dat mensen blanco naar de expositie gaan kijken en zich vergapen aan de details op mijn foto's. Ik wil het allemaal gewoon laten zien, maar ontkom er niet aan dat de expositie ook een kritische noot kraakt. Want het is griezelig genoeg allemaal."

Zes dagen per week open | 13:00 uur - 19:00 uur | Goethe Institut, Westersingel 9, Rotterdam | Entree gratis. In TO DO, het uitgaansprogramma, is de expositie in de uitzending van woensdag een van de onderwerpen.