Raadsleden zagen problemen Warmtebedrijf Rotterdam al aankomen

"Ik zag dit al wel aankomen", laat Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam weten. "Het is een slecht dossier en we worden onvoldoende en te laat geïnformeerd. De risico's zijn immens. En het is de tweede keer dat de raad niet goed genoeg is geïnformeerd", verwijst hij naar het Schiekadeblok.



"Voor degenen die dit op de voet hebben gevolgd, was de inhoud van het rapport al bekend", laat Dennis Tak (PvdA) weten. "Desalniettemin zijn het conclusies om je ernstig zorgen over te maken."



Streetwise

Tak pleit ervoor niet 'te vervallen in gesprek over wie de schuld draagt', maar naar de toekomst te kijken. "Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst dit soort projecten in goede banen leiden", vraagt hij zich af.

Ook Vreugdenhil wil naar de toekomst kijken, maar verbaast zich er tegelijkertijd over dat de zaak onderschat is. Dat stelde wethouder Van Gils maandagavond.



"De overheid moet geen zaken doen met het bedrijfsleven, dat is dodelijk gevaarlijk", stelt de politicus. "Het is alsof goudvisjes gaan zwemmen in een kom vol piranha's. Vroeg of laat word je opgevreten. De overheid is niet streetwise genoeg voor dit soort projecten."

De beste volgende stap in de raad zou volgens Vreugdenhil een zogenoemde raadsenquête zijn. Tak ziet dat op termijn ook gebeuren.