Rotterdamse gevlucht voor proces in Turkije

De Rotterdamse Rojda A. is vanuit Turkije naar Nederland gevlucht. De 31-jarige vrouw wordt ervan verdacht banden te hebben met de Koerdische PKK, een terroristische organisatie.

De vrouw was een uitreisverbod opgelegd, in afwachting van het verdere verloop van de rechtszaak. Dat verbod heeft ze genegeerd. "Niet omdat zij iets te verbergen heeft, maar door de situatie waar zij zich in bevond", laat haar advocaat weten.

De rechtszaak in Istanbul dient donderdag. Daar zijn zowel Rojda A. als haar advocaat niet bij aanwezig.



De vrouw wilde in april na een bezoek aan Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden.

De Rotterdamse was vrijwilliger bij een Koerdische stichting in Nederland, die volgens Turkije gelinkt is aan de verboden Koerdische PKK.



Op het lidmaatschap van een terreurorganisatie staat in Turkije een jarenlange celstraf.