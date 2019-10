'Renovatie Kreekflats is helemaal niet nodig'

Niet iedereen is even blij met de renovatie

Feest in Rotterdam-IJsselmonde: de 'Kreekflats' gaan niet tegen de vlakte, maar worden gerenoveerd. Toch is niet iedereen blij met de aanstaande renovatie.

"Een renovatie was niet nodig hoor", vindt de 73-jarige Til de Roover. Haar appartementje ziet er nog behoorlijk puik uit. "Er is hier weleens lekkage, maar dat heb je overal."

Ze vindt het erg moeilijk dat ze nu haar huisje uit moet. "Het is een heel gedoe om twee jaar je huis uit te moeten. En dan moet ik eind van het jaar al naar een andere woning, terwijl mijn gezondheid me in de steek laat. Dat ga ik niet redden."

Ze vertelt over oude mensen - "echt oude mensen, van over de 80" - die huilend bij haar voor de deur staan. "Oude bomen moet je toch niet verplanten. Dat weet iedereen, behalve verhuurder Woonbron."

Ingrijpend

Toch moeten de bewoners er echt uit, stelt directeur Arthur Oerlemans van Woonbron. "De flats zijn al heel oud en hebben diverse problemen. Zo hebben we legionellaproblemen gehad en is er asbest aangetroffen in het stucwerk." Om dat te kunnen verwijderen, moeten de bewoners hun huis 'even' verlaten.

"Ik kan me voorstellen dat dat ingrijpend is als je op leeftijd bent, en dat je er tegenop ziet, maar we begeleiden mensen naar een wisselwoning als ze weer terug willen naar de flat. Of naar een definitieve andere woning als ze weg willen", vertelt Oerlemans.

In oktober wordt gestart met de renovatie. De woningen worden volledig gestript. 'De casco blijft overeind, maar de binnenwanden en alle installaties gaan eruit", legt Oerlemans uit. "We gaan de flats laten voldoen aan de eisen van nu. Ze worden goed geïsoleerd en krijgen bijvoorbeeld stadsverwarming."