Onderzoek naar gevaren burnpits bleef jaren in een la liggen

Onderzoeksorganisatie TNO heeft al in 2012 de gevaren van burnpits onderzocht in opdracht van het ministerie van Defensie. De resultaten werd vervolgens jarenlang binnenskamers gehouden, meldt televisieprogramma EenVandaag.

Het rapport van TNO dateert van maart 2013, maar is nooit actief naar buiten gebracht door het ministerie. EenVandaag besteedt er dinsdag aandacht aan in de uitzending.

Burnpits zijn open plekken op militaire bases waarin voedsel- en medicijnresten, plastic, accu's, autobanden en ander afval verbrand werden. Bij de verbranding met benzine en kerosine kwamen mogelijk giftige dampen vrij.

Longklachten

In januari liet militair raadsman Ferre van de Nadort weten dat zich vijfhonderd Afghanistanveteranen met klachten hadden gemeld via zijn site burnpit.nl . Ruim 140 van zouden inmiddels ziek zijn, met name aan de longen. Ook oud-militairen uit de Rijnmondregio zijn volgens de advocaat getroffen, maar hoeveel is nog onduidelijk.

"Er is een verhoogd risico voor mensen die in aanraking zijn gekomen met burnpits op een missie", zegt toxicoloog Martin van den Berg tegen EenVandaag op basis van het TNO-rapport. Het onderzoeksinstituut heeft een burnpit gesimuleerd en daar onder andere plastic afval, verfblikken en isolatiemateriaal in verbrand.

"Je ziet bij de verbranding stoffen ontstaan die slecht zijn voor je gezondheid, zoals PAK's en chloor in hoge concentraties. TNO heeft ook onderzoek gedaan met longcellen en dan zie je ook dat daar schade ontstaat. Je kan dus concluderen dat deze stoffen ervoor zorgen dat de kans groot is dat je problemen krijgt met je longen", zegt Van den Berg tegen EenVandaag.