Bokser Danyo bereidt zich in Las Vegas voor op titelgevecht in Rotterdam

Bokser Stephen Danyo gaat zich de komende tijd in Las Vegas voorbereiden op zijn titelgevecht. Dit gevecht zal plaatsvinden op 17 november in het stadion van Excelsior.

Danyo zal in Amerika zeven weken lang onder de vleugels van de Cubaanse bokscoach Ismael Salas klaar worden gestoomd. Vorige week was de bokslegende uit Cuba nog op bezoek in Rotterdam om een clinic te geven waarbij ook Danyo onder handen werd genomen.

"Hij heeft met de beste gewerkt, en ik vind het een eer dat ik nu met hem kan werken", zegt Danyo over zijn trip naar Las Vegas waar hij nu gaat samenwerken met Salas. "Er zijn daar ook wereldkampioenen in mijn gewichtsklasse met wie ik kan sparren. Maar het wordt wel keihard werken."

Boksen bij Excelsior

Het titelgevecht van Danyo is niet het enige boksduel wat in het weekend van 16 en 17 november zal plaatsvinden op het veld van Excelsior. Op zaterdag 16 november is eerst Gladiatoren aan de Maas, waarna op zondag 17 november boksers van Nederland en Kazachstan tegen elkaar vechten. Hierna zal Danyo, die niet aan de landenwedstrijd meedoet, zijn titelgevecht gaan afwerken. Hierdoor hoopt de Rotterdamse bokser hogerop te komen op de wereldranglijst zodat hij op termijn om een wereldtitel kan vechten.

"Het is voor het eerst dat een gevecht van de World Boxing Association plaatsvindt in Nederland. Dat maakt het wel heel bijzonder", zegt Leon Aertgeerts, organisator van Gladiatoren aan de Maas, terwijl bokscoach Ton Dunk over de landenwedstrijd tegen Kazachstan toevoegt: "Kazachstan is een prachtig boksland dat echt bij de top 3 van de wereld hoort. Het is mooi dat wij de wereldtop hiermee naar Rotterdam kunnen halen."

Bekijk hierboven de interviews met Stephen Danyo, Ton Dunk en Leon Aertgeerts