Avondspits in volle gang; langzaam rijden vanuit Den Haag

ANWB en Rijkswaterstaat verwachten dinsdag een zeer zware avondspits. De boeren die massaal aanwezig waren bij het protest op het Malieveld in Den Haag, keren inmiddels huiswaarts. Ook het weer gooit roet in het eten.

Vooral in het midden en het zuiden van het land kunnen regenbuien gepaard gaan met onweer en hagel. Hierdoor moeten weggebruikers rekening houden met flinke vertragingen.

De uittocht van boeren in Den Haag begon rond 15:00 uur. Daardoor was het al snel langzaam rijden op de A12 en A4. Op de A4 richting Rotterdam staat rond 16:30 uur een file van ongeveer negen kilometer.

Ook op andere plekken in de regio is het druk. Op de A16 vanuit Rotterdam richting Breda moeten weggebruikers rekening houden met bijna een half uur vertraging. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorinchem is de vertraging ruim drie kwartier.