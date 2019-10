Maastunnel wekt ontzag: 'Een levend museum, wij laten hem leven'

De derde aflevering van de driedelige serie 'Onze Tunnel van ouds als nieuw' neemt je met sfeerbeelden en archiefbeelden mee de Maastunnel in, een tunnel met een verhaal.

Na een renovatie van twee jaar is de Maastunnel weer open voor autoverkeer. Zaterdag 5 oktober is de officiële heropening. In december wordt de voetgangerstunnel aangepakt, die gaat zeven maanden dicht.

De tunnel wekt bij veel mensen ontzag. "Het is een levend museum waar je gewoon naar binnen kunt lopen, dag en nacht. Wij laten hem leven", zegt een tunnelgebruiker. "Wat een water in die Maas, en het bonkt tegen die Maastunnel onderin, maar: geen krimp. Geweldig."

Maker Salomé Trentelman portretteerde in opdracht van de Gemeente Rotterdam mensen die vaak gebruik maken van de iconische verbinding tussen noord en zuid. Of is het van zuid naar noord?

Drie delen

De driedelige serie 'Onze Tunnel van ouds als nieuw' vormt de aanloop naar een documentaire van 25 minuten die op zaterdag 5 oktober zal worden uitgezonden op TV Rijnmond. Salomé Trentelman: "De documentaire bestaat ook weer uit drie delen. We portretteren de bewoners, de gebruikers en de tunnel zelf."

Deel drie van de serie over de Maastunnel zie je deze dinsdag om 17:20 uur op TV Rijnmond (met ieder half uur een herhaling).