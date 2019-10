Ruud de Boer ontmoet... Olifantbeschermelinge Antoinette van de Water

Iedere woensdag hoor je na zevenen een parel uit het rijke Radio Rijnmond archief. Deze woensdag wordt het een soort 'Hoe is het nu met...?'-uitzending. Want de van oorsprong Vlaardingse beschermelinge van de olifant, Antoinette van de Water, is weer in het land.

Programmamaker Paul Verspeek interviewde haar een jaar geleden voor Radio Rijnmond en nu ze weer in Nederland is, is presentator Ruud de Boer benieuwd hoe het met haar gaat en met haar missie om het leven van de olifant te verbeteren.

Een gesprek over haar leven, nu in Zuid Afrika. Over toekomstige projecten én de band met haar trotse ouders. Haar trotse vader Leo is er ook bij tijdens de uitzending.

Vrijdag 4 oktober mag Antoinette over haar werk spreken op de prestigieuze TedX-conferentie: inderdaad, Dierendag. En zondag wordt in de Kroepoekfabriek de documentaire 'Forest Home' getoond.

Niet in de gelegenheid om woensdagavond 19.00 uur te luisteren naar Radio Rijnmond? Luister wanneer je wilt door het fotootje bij dit artikel te swipen / op het audio-icoontje te klikken.