Flakkeese boer over protest Malieveld: 'Doet de politiek niks, dan gaan we terug'

De boeren die aanwezig waren bij de manifestatie op het Malieveld in Den Haag, keren dinsdag vanaf 15:00 uur huiswaarts. Pluimveehouder Sjef de Baar uit Den Bommel zegt dat het protest over het algemeen goed verlopen is. "We hebben onze onvrede kunnen uiten."

De Baar vertrok dinsdagochtend rond 03:00 uur vanaf Goeree-Overflakkee naar Den Haag. Mét de trekker. "De dag ging op zich hartstikke goed. We zijn blij dat we het Malieveld gehaald hebben, daar mochten we gelukkig op. Dat was de eerste hobbel die we moesten nemen."

Geen halvering

Honderden boeren kwamen dinsdag met hun tractoren bijeen op het Malieveld. Er was toestemming gegeven voor 75 trekkers, maar er waren er uiteindelijk naar schatting 2200.

Op het Malieveld werden toespraken gehouden door onder andere minister Carola Schouten (Landbouw). Zij zei onder meer dat ze geen halvering van de veestapel wil.

"Mooie woorden, maar ze zei niets", zegt de Flakkeese boer daarover. "Ze heeft het over geen halvering, maar dat zegt nog niet hoeveel er dan wél weg moeten. We hebben hier niet zo veel aan; ze belooft ons eigenlijk niets."

De Baar vindt dat het protest over het algemeen goed is gelukt. "We hebben het zo netjes mogelijk geprobeerd te houden. Dat is over het algemeen goed verlopen."

Vanaf 15:00 uur zijn de verschillende boeren uit het hele land huiswaarts gekeerd. De Baar verwacht voorlopig nog niet thuis te zijn. "We hopen dat we er over een uurtje of drie zijn", zegt hij met een schorre stem rond 17:00 uur. "Maar dat weet ik nog niet."

Mogelijk meer actie

Of het bij deze actie van dinsdag blijft, is maar de vraag. Een van de organisaties achter het boerenprotest, Farmers Defence Force, heeft aangegeven over vier weken weer in actie te komen, als de politiek voor die tijd niet met plannen komt voor de agrarische sector.

Ook De Baar bevestigt dan over te gaan op meer actie. "We hebben duidelijk gemaakt dat we boos zijn en dat er geen respect is voor ons. We hebben ze een ultimatum gegeven van vier weken. Doen ze dan niks, dan gaan we terug. En dan proberen we nog veel meer boeren te mobiliseren."