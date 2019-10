Politiehonden te land, ter zee en van De Hef

"Alle eenheden uit Nederland hebben een koppel naar Rotterdam gestuurd om hier een praktijkoefendag te draaien", zegt Stephan Verwegen, instructeur bij team surveillancehonden van politie-eenheid Rotterdam, én baasje van de beroemde politiehond Bumper.

Onder toeziend oog van gecertificeerde instructeurs, moeten de honden en hun geleiders de hele dag meerdere casussen doorlopen.

Vechtpartij op een partyschip

"Een onderdeel van de praktijkdag is het werken op water en op hoogte. De koppels beginnen op de monumentale brug De Hef waar ze afdalen in een rubberboot om vervolgens op het water over te stappen op een andere rubberboot. Dan worden ze naar een partyschip gevaren waar een vechtpartij aan de gang is die ze moeten oplossen", schetst Verwegen.

"Maar dan is het nog niet gedaan", vervolgt hij. "Vervolgens worden ze naar een ander schip gevaren dat ze moeten enteren om een aanhouding te verrichten. Uiteindelijk worden ze terug naar de kade gevaren en worden ze met de auto naar de volgende opdracht gebracht."

Topdag

Vinden de honden het een beetje leuk? "Wij denken dat onze politiehonden heel veel plezier beleven aan deze dag", zegt Verwegen. "Het zijn honden die graag met hun energie aan de gang gaan en vandaag kunnen ze prima uit de voeten. De staartjes gaan heel de dag op en neer. Soms is het wat spannend, maar dat is juist goed voor de hond en de geleider. Ik denk dat ze een topdag hebben."

Mocht je gedurende de maand oktober meer activiteiten op De Hef signaleren, dat is heel goed mogelijk. Na deze oefendag van het Team Surveillancehonden van de politie volgen nog drie oefendagen van Reddingsteam Hoogteverschillen van de brandweer.