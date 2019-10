Moordverdachte Vlaardingen ook verdacht van mishandelingen

De man die vastzit voor een fatale steekpartij in Vlaardingen wordt ook verdacht van twee mishandelingen. Dat bleek dinsdag tijdens een korte zitting op de rechtbank in Rotterdam.

Glenn A. (28) heeft bekend dat hij in juli van dit jaar zijn ex-vriendin Lisa heeft gedood, door haar met een mes in de buik te steken. Tijdens zijn arrestatie zou hij een arrestantenbegeleider van de politie hebben mishandeld. Justitie verdenkt hem verder van de mishandeling van een andere vrouw.

Justitie klaagde de man aanvankelijk aan voor doodslag, maar voegde daar dinsdag moord aan toe. Bij moord is sprake van een vooropgezet plan en worden hogere straffen opgelegd. Glenn A. was zelf niet op de zitting aanwezig.

Zijn advocaat zegt dat er geen sprake was van een ruzie tussen verdachte en slachtoffer, die volgens hem op dat moment nog een relatie hadden met elkaar. "Er is iets gebeurd buiten de woning, maar meer kan ik daar nog niet over zeggen."

Buurtbewoners hebben gezegd dat er drugs werden verhandeld in en om de woning. Enkele dagen na de steekpartij is een stille tocht gehouden in Vlaardingen voor de 25-jarige Lisa.

De rechtszaak gaat in december verder, maar zal dan nog niet inhoudelijk zijn. Het mes waarmee is gestoken, wordt nog onderzocht en verder bekijken deskundigen of de verdachte psychische problemen heeft.