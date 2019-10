Gevluchte Rojda: 'Ik was bang dat ik nooit de Turkse cel uit zou komen'

Het gaat goed met de uit Turkije gevluchte Rotterdamse Rojda en haar baby. Dat heeft ze dinsdag zelf laten weten in een gesprek met de redactie van Rijnmond. Rojda werd in april in Turkije opgepakt. Het land verdenkt haar van banden met de PKK.

De zaak tegen Rojda zou op donderdag 3 oktober in Istanbul beginnen. Maar de Rotterdamse - die al enige tijd op vrije voeten was en haar Nederlandse paspoort terug had gekregen - wilde het proces niet afwachten. "Puur door alles wat ik om me heen zag gebeuren, was ik bang dat ik nooit meer de cel uit zou komen. Het Turkse rechtssysteem is wankel."



Dochtertje

Een belangrijke reden om Turkije te verlaten was ook het tien maanden oude dochtertje van Rojda. Het kindje werd samen met haar moeder vastgezet. De Nederlandse advocaat Hans Langenberg vertelde eerder al aan Rijnmond dat de Turkse autoriteiten Rojda wilden dwingen om haar kindje de Turkse nationaliteit te geven.

Rojda hield in juli een emotioneel betoog in de Turkse rechtszaal. Volgens correspondent Melvin Ingleby vroeg ze de rechter begrip te tonen voor haar baby'tje. "Ze vertelde dat het kindje onlangs in de cel uit het bedje is gevallen op de betonnen gevangenisvloer. Daarna moest ze met drie gewapende politieagenten naar het ziekenhuis, terwijl ze op dat moment behoefte had aan steun van haar echtgenoot", zei Ingleby.

"Het gaat nu goed met haar", zegt Rojda. Zelf moet ze de ervaringen van de afgelopen maanden nog verwerken. Ze gaat ervan uit dat ze haar leven in Nederland kan hervatten. "Ik heb een baan en denk dat ik mijn leven gewoon weer kan oppakken."

Hoe de Rotterdamse is gevlucht, wil ze niet vertellen. Ook gaat ze uit veiligheidsoverwegingen liever niet in op vragen over het proces.

Koerdische stichting

Rojda was in 2015 en 2016 vrijwilliger bij de Koerdische stichting DemNed in Nederland, die volgens Turkije gelinkt is aan de verboden Koerdische PKK.