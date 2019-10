Renovatie voor Het Park: 'Rotterdam heeft straks weer het mooiste park van Nederland'

Het Park bij de Euromast in Rotterdam wordt gerenoveerd. Dat hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Droom en Daad dinsdag afgesproken. De klus moet worden geklaard in tweeënhalf jaar tijd. Het is niet duidelijk hoe hoog de kosten zullen zijn.

De plannen om te investeren in Het Park heeft Wim Pijbes, directeur van de stichting Droom en Daad, al langer. Hij zei in april vorig jaar in het tv-programma Rijnmond is Gers! dat Het Park is verweesd.



"De lantaarnpalen zijn kapot, beelden staan er verloren bij en de paden zijn te breed. Ook de begroeiing klopt niet helemaal. We gaan de zwakke elementen van het park verbeteren."

Zijn aankondiging om met de stichting te investeren in Het Park, werd destijds met wisselende reacties ontvangen. "Het is toch onbestaanbaar dat een particulier gaat bepalen hoe het groen in de stad eruit gaat zien?", zei raadslid Ruud van der Velden destijds. De VVD noemde de plannen daarentegen 'geweldig'.



Ontwerp Zochers uit 1852

Het Park moet worden geoptimaliseerd naar de ideeën van de oorspronkelijke architecten, vader en zoon Zocher. Zij ontwierpen het park in 1852 in Engelse landschapsstijl. "Het is een groen rijksmonument. Zowel de aanleg als het gebruik moet aansluiten bij de ideeën van toen en de behoeften van nu", zegt Pijbes.

Onderzocht wordt welke bestrating daar het beste bij past. "Het asfalt gaat eruit en in overleg met 010Toegankelijk worden materialen gebruikt die geschikt zijn voor wandelen, rolstoelen of fietsen", laat de stichting weten. In Het Park worden binnenkort proefvakken neergelegd om dit te testen.

Wethouder Bert Wijbenga is blij met de plannen voor Het Park en de samenwerking met de stichting. "Straks hebben we in Rotterdam weer het mooiste park van Nederland."