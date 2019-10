Advocaat gevluchte Rojda: 'Ze deed het voor zichzelf en haar kind'

De advocaat van de gevluchte Rojda wist niets van de vluchtplannen van zijn cliënt. "Ze heeft gedaan waarvan ze dacht dat het in het belang van haar en haar kind was", zegt advocaat Hans Langenberg in gesprek met Rijnmond.

De Rotterdamse Rojda is vanuit Turkije naar Nederland gevlucht. De 31-jarige vrouw wordt er door de Turkse regering van verdacht banden te hebben met de Koerdische PKK, een terroristische organisatie. Ze ontkent dat met klem.

De vrouw wilde in april na een bezoek aan Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden. Ze zat maanden met haar baby in de cel, maar werd in juni vrijgelaten.

Uitreisverbod

De vrouw was een uitreisverbod opgelegd, in afwachting van het verdere verloop van de rechtszaak. Dat verbod heeft ze genegeerd. "Ik weet niet hoe ze de grens over is gekomen", zegt Langenberg.



De rechtszaak in Istanbul dient donderdag. Daar zijn zowel Rojda als haar advocaat niet bij aanwezig. Volgens Langenberg is haar Turkse advocaat hier vermoedelijk wel bij.

Wat haar vluchtactie voor de zaak betekent, is nog niet duidelijk voor de raadsman. "Rojda gaat niet naar Turkije voor de zitting. Ik verwacht niet dat er een verstek veroordeling komt, maar dat de zaak maandenlang wordt aangehouden."