Opnieuw tientallen baangaranties voor jeugd Rotterdam-Zuid

Blije gezichten in Theater Zuidplein. Directeur Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) tekent met plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert van het Rotterdamse korps de overeenkomst.

De politie wil meer jongeren van Zuid in het korps, onder andere om een betere afspiegeling van de samenleving te zijn. "Ze weten wat er speelt en kennen de taal. We hebben de mensen van Zuid nodig. Het is geen goedheid dat we dit doen."

En dan zijn er ook al krabbels gezet onder zo'n honderd gegarandeerde arbeidsplaatsen binnen de kinderopvang. Eén harde voorwaarde: leg een relevante opleiding met goed gevolg af.

Frank Schutte van NPRZ noemt de stijging van het aantal AanDeBak-garanties een belangrijke stap. "Het gaat om honderden banen, dat is bepaald niet weinig. Met verkeerde schoolkeuzes die leiden naar werkloosheid kan een leven de verkeerde kant opgaan."

Drugsdealers

Schuttte noemt in het heftigste geval zelfs drugsdealers die de buurt onveilig maken. "Iemand kan het criminele pad opgaan om toch brood op de plank te krijgen." Op dit moment leeft één op de vijf inwoners van Zuid van een uitkering. In sommige buurten is bijna de helft van de beroepsbevolking werkloos.

"Nu kun je ook bij de politie gaan werken, mocht je met criminaliteit aan de slag willen", zegt Marco Pastors met een knipoog. Karin Krukkert voegt er even later aan toe dat er uiteraard wel eisen worden gesteld waaraan moet worden voldaan. "Maar dan kun je aan de slag als agent of surveillant. En ben je eenmaal binnen bij de politiek dan kun je alle kanten op."

Schutte noemt als kansrijke opleidingen de zorg, techniek en haven. "Timmerman en metselaar zijn superberoepen. Ook financieel. De tijd van vieze handen en een kapotte rug is niet meer. Een goede schoolkeuze kan in een mensenleven zo 100.000 euro opleveren."

Minder enthousiast is Schutte over opleidingen die binnen de sector economie vallen. "Denk aan retail met alle winkels die omvallen. Juridisch-administratief medewerker is ook niet kansrijk met veel concurrentie van hbo'ers of werk dat geautomatiseerd wordt."

Later zal ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) tekenen voor 25 baangaranties. Daarmee komt het jaarlijks aantal op ruim 700. Rotterdam-Zuid heeft zo'n jaarlijks zo''n 1200 instromers op het vmbo en mbo.