Klap waardoor trouwstoetagent knock-out ging op beeld

Beelden van de klap waardoor de Rotterdamse politieagent Gert Jan de Jonge eind augustus knock-out ging tijdens een trouwstoet, zijn in handen van de politie. Eerder waren alleen beelden bekend waarop te zien is dat hij opkrabbelt na de klap. Dankzij de beelden is er ook deels een signalement van de dader.

De agent hield vrijdag 30 augustus een trouwstoet aan op de Westzeedijk in Rotterdam. Toen hij de bruiloftsgasten wilde controleren vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, liep het uit de hand.

De Jonge vroeg een van de gasten om zijn rijbewijs. "Hij weigerde. Ik moest hem eerst pepperen en daarna deed ik de handboeien om", vertelde de agent eerder bij Rijnmond. Vervolgens kreeg hij een klap van achteren. Gert Jan viel, ging even 'out' en stond weer op.



Alleen van dit laatste stuk waren tot voor kort beelden. Een tweede getuige heeft inmiddels ook telefoonbeelden aan de politie ter beschikking gesteld. Daarop is te zien dat de agent geslagen wordt. De beelden zijn dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Op de beelden is te zien dat een man in een donker pak uithaalt naar de agent. Ook is te zien dat veel mensen vlakbij staan te filmen. De politie is op zoek naar deze getuigen en hun beeldmateriaal.



De politie is ook op zoek naar beeldmateriaal van de rest van de trouwstoet. Die startte rond 15:45 uur aan de Vondelweg en trok via de Boompjes naar de Westzeedijk.

De agent heeft aan de klap een hersenschudding en whiplash overgehouden. Hij kan voorlopig niet aan het werk.