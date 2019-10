Aan schietpartij Alexandrium ging kat-en-muisspel vooraf

Inmiddels is de politie er niet meer zeker van dat de inzittenden van de Range Rover teruggeschoten hebben, zoals eerder werd gemeld. "Het zou ook kunnen zijn dat de daders door hun eigen voorruit hebben geschoten", zegt een woordvoerder van de politie dinsdagavond in het tv-programma.

Achtervolging

In het programma maakt de politie met een reconstructie en de nieuwe beelden duidelijk dat er sprake was van een waar kat-en-muisspel voorafgaand aan de beschieting bij Alexandrium. Die dinsdagochtend 10 september blijkt de zwarte Range Rover enige tijd te zijn gevolgd door een zilverkleurige BMW.

De BMW haakt even af, maar komt de Range Rover op de Berlagestraat weer tegen en lost daar een schot. Dat is het signaal voor de inzittenden om er op hoge snelheid vandoor te gaan, gevolgd door de BMW.

Bij de Kreeftstraat stappen man en vrouw de Range Rover uit en vluchten. Ze komen onder vuur te liggen, tussen het winkelend publiek en mensen die naar school of hun werk gaan. De kogels vliegen in het rond en belanden zelfs op het balkon van een appartement op zeven hoog.

In eerste instantie dacht de politie dat de mensen uit de Range Rover terug hadden geschoten, maar dat is inmiddels niet meer zeker. Ze werden dezelfde dag nog opgepakt, maar zijn inmiddels op vrije voeten. Het is niet duidelijk of ze nog verdacht zijn.



Naar nu blijkt was de zilveren BMW eerder gestolen aan de Snelfilterweg in De Esch. Een dag erna is de wagen - met een valse kentekenplaat - gezien in de wijk Zevenkamp en een dag voor de schietpartij bij de woning van de beschoten man en vrouw in de Mertensstraat.

Carjacking

De mensen in de zilveren auto kaapten vervolgens na de schietpartij verderop op de Hoofdweg een Audi A6 met Belgisch kenteken en gingen er vandoor.

"Ik ben onder het dashboard gedoken, ik dacht dat ze zouden schieten", zegt het slachtoffer van de carjacking bij Opsporing Verzocht. "Overleef ik dit?", schoot door haar gedachte.

De gestolen wagen werd een paar uur later teruggevonden aan de Wollefoppenweg in Rotterdam-Nesselande.



Mogelijk man en vrouw

De politie vermoedt dat een man en vrouw de daders zijn van de schietpartij en de carjacking. "Ze droegen bivakmutsen, maar mensen zeggen wel dat gezien te hebben", zegt de woordvoerder.

De vrouw, waarvan een blonde paardenstaart (vermoedelijk een pruik) onder haar bivakmuts vandaan kwam, zou achter het stuur hebben gezeten. De man van rond de dertig jaar oud zou hebben geschoten. "Wat vooral opvallend kan zijn, is dat zij mogelijk gehoorschade hebben opgelopen. Ze hebben met een AK-47 geschoten vanuit de auto."

In de nacht na de schietpartij brandde een auto uit aan de Lester Youngstraat. Die wagen, een BMW, was eerder gestolen in Amsterdam. De politie onderzoekt of deze brand iets te maken heeft met de schietpartij.