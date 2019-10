College Schiedam onderzoekt mogelijkheden voor ja/ja-sticker

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag heeft GroenLinks er mede namens Progressief Schiedam en Fractie Van Dijk voor gepleit om in Schiedam zo snel mogelijk de ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk in te voeren.

Nu is het nog zo dat huishoudens die geen reclamefolders willen ontvangen, hiervoor een nee/nee- of nee/ja-sticker op de brievenbus moeten plakken.

In Amsterdam is een aantal jaar geleden besloten dit om te draaien. De folderbranche stapte daarna naar de rechter. Die oordeelde dat een gemeente het recht heeft deze maatregel in te voeren. Ook het gerechtshof oordeelde afgelopen week in hoger beroep dat het invoeren van een systeem met ja/ja-stickers rechtmatig is.

33 kilo folders

Het gemiddelde huishouden ontvangt volgens GroenLinks ongeveer 33 kilo aan folders per jaar. Schiedam heeft ruim 36 duizend huishoudens. Fractievoorzitter René Karens pleit ook voor de invoering van deze sticker, omdat hiermee veel papier wordt bespaard.

Volgens gemeentewoordvoerder Aad van der Wel is er nog geen besluit, maar gaat het college nu wel de mogelijkheden voor invoering van de sticker onderzoeken.