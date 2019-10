Vijf jaar Markthal: 'Inmiddels meer foodhal dan versmarkt'

Een kaaswinkel in de de Markthal

Ondernemers die vanaf het eerste uur in de Markthal in Rotterdam zitten zijn tevreden over hoe het gaat. Toch zijn er de afgelopen vijf jaar ook veel ondernemers weggegaan en is de samenstelling van het aanbod in de hal sterk veranderd. Van de honderd ondernemers die er ooit begonnen, zijn er nog vijfenveertig over.

"Het gaat zeer goed", vertelt Klaas van der Mast die een kaaswinkel runt. "De vijf jaar is voorbij gevlogen. Het is wel veranderd ten opzichte van vijf jaar geleden. Ander publiek en ook de vraag naar producten is veranderd."

Ook de eigenaar van de Satélounge is tevreden. "Leuke plek om te zitten en het gaat eigenlijk zoals we hadden gehoopt. Ik denk wel dat de trend het concept heeft ingehaald. Het is veel meer een foodhal aan het worden."

Markt versus Markthal

Ook op de markt die voor de deur van de Markthal staat, zijn ondernemers en publiek positief over de hal. "Er komen sinds de Markthal er is, heel veel toeristen", vertelt de eigenaar van een sokkenkraam. "En daar heb ik heel veel omzet van."

De eerdere angst onder de marktkooplieden, dat de komst van de hal ze veel omzet zou gaan kosten, is weg. "Nee, we hebben er absoluut geen last van."



Ook de kaasboer op de markt is blij met de Markthal. "Ik heb er veel meer klanten bijgekregen, doordat er veel meer toeristen zijn. Voor onze handel is het goed."

"Het is absoluut een verrijking voor de stad", vertelt een bezoeker. "Ik kom regelmatig op de markt en ga ook altijd even naar de Markthal. Het leuke is het steeds veranderende en diverse aanbod van de kraampjes."



Miljoenen bezoekers

Volgens het management van de Markthal kwamen er de afgelopen vijf jaar meer dan 38 miljoen bezoekers. Dan zijn er ruim 150 duizend per week. Vijfenzeventig procent van die bezoekers koopt iets in de Markthal.