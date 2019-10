Sinisterra (Feyenoord) opgeroepen voor Colombiaans elftal

Luis Sinisterra is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Colombia. Bondscoach Carlos Queiroz heeft de Feyenoord-aanvaller opgenomen in zijn selectie van 24 spelers voor de oefeninterlands tegen Chili op 12 oktober en Algerije op 15 oktober.

De 20-jarige vleugelspeler werd eerder al opgeroepen voor Colombia Onder 20. Daarmee speelde Sinisterra dit jaar het het WK in juni. In vijf duels scoorde hij tweemaal op het WK.

Voor de interlands van het 'grote' Colombia hoeft Sinisterra niet ver te reizen. De wedstrijd tegen Chili wordt afgewerkt in Spanje terwijl de wedstrijd tegen Algerije in Frankrijk gespeeld wordt. Eerder deze maand werd bekend dat Sinisterra ook al genomineerd is voor de Golden Boy Award.