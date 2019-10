Rood voor Vormer, nederlaag voor De Roon

In de Champions League heeft Ruud Vormer met Club Brugge op bezoek bij Real Madrid met 2-2 gelijk gespeeld. De voormalig Feyenoord-middenvelder pakte wel een rode kaart in dat duel. Oud-Spartaan Marten de Roon verloor met het Italiaanse Atalanta thuis met 2-1 van Shakhtar Donetsk.

Ruud Vormer trad als aanvoerder van Club Brugge aan in het duel met Real Madrid. De 31-jarige middenvelder zag zijn ploeg voor rust een 2-0 voorsprong pakken door twee goals van Emmanuel Dennis. In de tweede helft gaven de Belgen de zege uit handen door goals van Sergio Ramos en Casemiro. Vormer kon in de 84e minuut inrukken na zijn tweede gele kaart in zes minuten tijd.

Ongelukkige De Roon en Van La Parra

Voor Marten de Roon was de tweede speelronde in de Champions League een minder succesvolle. Met zijn werkgever Atalanta leed de middenvelder uit Zwijndrecht een 2-1 nederlaag in eigen huis. De Roon zag diep in blessuretijd de Oekraïners langszij komen. Vier minuten na rust pakte het jeugdproduct van ASWH, Feyenoord en Sparta een gele kaart.

Rotterdammer Rajiv van La Parra speelde 62 minuten mee met Rode Ster Belgrado in het duel met het Griekse Olympiacos. Van La Parra pakte in de 36e minuut een gele kaart. Uit de vrije trap scoorden de Griekse bezoekers. Na de wissel van Van La Parra zetten de Serviërs in Belgrado de achterstand om in een 3-1 overwinning. Ook oud Feyenoorder Fedor Smolov kwam in actie. De Russisch international verloor met Lokomitiv Moskou in eigen huis met 0-2 van Atlético Madrid.