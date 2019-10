Kinderboek met illustraties van Rotterdammer wint Gouden Griffel

De Gouden Griffel is de prijs voor het best geschreven kinderboek. Zeb. gaat over een schoolklas, waarin ook een zebra zit. Volgens de jury lopen de verschillende hoofdstukken moeiteloos in elkaar over. Het is het eerste kinderboek waarvoor Joshua de illustraties heeft gemaakt.



Eerder werd al bekend dat Joshua een Zilveren Penseel ontvangt voor zijn afbeeldingen in Zeb.. "De jury was meteen enthousiast over de minimalistische lijnvoering, de sprekende kleurvlakken en de treffende voorstellingen", stond destijds in het juryrapport.

Gouden Penseel

Yvonne Jagtenberg kreeg dinsdagavond de Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek. Dit kreeg ze voor Mijn wonderlijke oom, een boek dat ze ook schreef. De Kinderboekenweek 2019 gaat woensdag van start.