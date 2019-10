Sliedrecht trekt drie ton uit om leegstand in kern Kerkbuurt tegen te gaan

De gemeente Sliedrecht trekt drie ton uit om winkelleegstand in de Kerkbuurt tegen te gaan. Ondernemers moeten met de verhuissubsidie verleid worden om zich in het kernwinkelgebied te vestigen.

Het college van Sliedrecht wil naar een compacter winkelcentrum met minder leegstand. Daarom is het nodig dat ondernemers zich vanuit de aanloopstraten naar de kern van het gebied verplaatsen.

"Daarnaast is het van belang om voor eigenaren van vastgoed buiten het kernwinkelgebied dat leeg komt te staan perspectief te creëren wat betreft mogelijkheden voor een andere invulling van hun pand of perceel", schrijft burgemeester en wethouders van Sliedrecht in een brief.

Mocht er meer geld nodig blijken voor het plan, gaat het college aan de raad vragen het bedrag op te hogen naar 480-duizend euro.