VIDEO: Brandweerman filmt met bodycam enorme brand Ridderkerk

De brandweer in Barendrecht heeft spectaculaire beelden online gezet hun werk bij de enorme brand aan de Voorweg in Ridderkerk. Vanuit brandweerperspectief is te zien hoe de brandweer met spoed uitrukt en de brand in de loodsen probeert te blussen.

"Jongens we gaan eerst de waterwinning opbouwen", zegt een brandweerman in de wagen. "Hou rekening mee met asbest. Als je eenmaal in het gebied bent geweest, ben je besmet. Dus ademlucht ophouden."

Bij de brand, vorige week, kwam lange tijd veel rook vrij. Dit was in de wijde omgeving te zien en trok over de A15 richting Ridderkerk. Mensen die last hadden van de rook, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Hierover werd een NL-Alert verstuurd naar inwoners in Ridderkerk, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Krimpen aan den IJssel en Kinderdijk.