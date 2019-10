Bekeuring voor naast elkaar fietsen Goeree-Overflakkee

Met z'n allen naast elkaar fietsen zorgt voor veel gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld op de drukste fietsroute, op de Langeweg tussen Oude Tonge en Middelharnis, waar veel landbouwverkeer rijdt. Het is daar te krap als scholieren met drie of meer naast elkaar fietsen. Er komen bij politie en gemeente veel klachten van automobilisten binnen.

Volgens Meriam van Franeker van de gemeente is er veel sociale druk onder de scholieren:

"Dat zie je dus ook gebeuren, want ja, het is zo gezellig met z'n allen. En dan valt er eentje naar achteren als we met z'n drieën zijn dus blijven we naast elkaar. Want die ene daarachter, dat is zo sneu."

De afgelopen weken zijn scholieren opgeroepen om zich aan de regels te houden. Vanaf nu volgen ook bekeuringen. Fietsers van 16 jaar en ouder krijgen een bekeuring van 95 euro. Voor jongere tieners is dat bedrag gehalveerd.