Droom en Daad wil meer parken 'redden'

De Stichting Droom en Daad wil meer parken in Rotterdam aanpakken. Dat zei Wim Pijbes woensdag op Radio Rijnmond, nadat zijn stichting dinsdag afspraken maakte met de gemeente over het meebetalen aan de renovatie van Het Park bij de Rotterdamse Euromast.

"We zijn bezig met het Het Park, het opknappen van de Fenixloods, daar zullen we in 2020 mee beginnen," vertelt Wim Pijbes.

Hoeveel de stichting aan de renovatie van Het Park gaat meebetalen niet bekend, wel dat het over 2,5 jaar klaar moet zijn. "De lantaarnpalen zijn kapot, beelden staan er verloren bij en de paden zijn te breed. Ook de begroeiing klopt niet helemaal. We gaan de zwakke elementen van het park verbeteren."



In mei besloot de stichting Droom en Daad om af te zien van een gift van tientallen miljoenen euro's aan Boijmans. Het geld was bedoeld om het museum aantrekkelijker te maken voor een groot publiek. Droom en Daad had in ruil voor de donatie willen meepraten over de verbouwing van het museum.

Volgens Pijbes zijn er geen nieuwe plannen om Boijmans te ondersteunen. "Er zijn nog andere projecten in Rotterdam, zoals het pleintje voor de Arminiuskerk. Maar Boijmans is wat ons betreft een gedane zaak."