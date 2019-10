Rotterdamse moordverdachte 'vergeten' op te halen: rechtszaak vertraagd

De verdachte van vier moorden met insuline en zeven pogingen daartoe, wordt woensdag in allerijl opgehaald uit de gevangenis om aanwezig te zijn bij de voorbereidende zitting van zijn proces. Justitie was 'm vergeten op te halen.

De inmiddels negende zogeheten pro-formazitting moest om 10:00 uur in de rechtbank in Rotterdam beginnen - met de aanwezigheid van de 23-jarige Rahiied A. - maar er was iets misgegaan bij zijn transport, vertelde de rechter. De zitting gaat daarom begin van de middag verder.

Tot nu toe is A. bij geen enkele inleidende zitting geweest. Hij had deze keer aangegeven er wel een keer bij te willen zijn.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is gepland tussen 18 november en 3 december. Dat is twee jaar na zijn arrestatie op 17 november 2017. De rechtbank trekt er acht dagen voor uit. A. moet ook daarbij verplicht aanwezig zijn.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt A. ervan dat hij in 2016 en 2017 als medewerker van verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam oudere patiënten zonder noodzaak insuline heeft toegediend. Vier mensen overleden. Zeven anderen werden onwel of ziek.