Rotterdampas mogelijk ook voor inwoners Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis gaat onderzoeken of inwoners met een laag inkomen in de toekomst ook gebruik kunnen maken van de voordelen en kortingen van de Rotterdampas.

Ook wordt bekeken of er een Hellevoetse of Voornse variant van de bekende pas kan komen. Het voorstel werd ingediend door GroenLinks.

Het onderwerp kwam aan bod tijdens een bespreking van het armoedebeleid in de gemeenteraad. Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH) wil dat het eenvoudiger wordt voor inwoners om regelingen aan te vragen. Nu moeten er te veel formulieren worden ingevuld, vindt de fractie.

De VVD vroeg in de bespreking aandacht voor kleine ondernemers en ZZP’ers die in geldnood kunnen komen. CDA en D66 gaven aan het belangrijk te vinden dat arme mensen in de gemeente zelf kunnen meepraten over het armoedebeleid.

PvdA en CDA vroegen ook aandacht voor ‘verborgen armoede’, de mensen van wie we niet weten dat zij zeer weinig geld hebben. Hierin zouden volgens het CDA ook organisaties als de Voedselbank en Stichting Leergeld een rol kunnen spelen.