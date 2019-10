The Ocean Cleanup vangt nu echt plastic uit de Grote Oceaan

Na een paar tegenvallers is het The Ocean Cleanup voor het eerste gelukt om plastic te verzamelen in de plasticvanger die op de Grote Oceaan drijft. Het nieuwste prototype lijkt volgens de makers te werken.

"Het begin van onze missie om de oceaan te verlossen van de plastic troep die zich al tientallen jaren opstapelt, is in zicht", zegt Boyan Slat, de bedenker van het apparaat.

Bij een eerdere testversie bleken de lasnaden van de arm niet sterk genoeg, er brak een stuk af. De arm drijft in een U-vorm op het water, met netten onder de arm. Daarin moet het plastic zich ophopen. Eens in de zoveel tijd moet een soort vuilnisschip langs het apparaat om de opgehoopte berg plastic uit het water te halen.

Het systeem drijft met de natuurlijke stroming mee op zee en heeft dus geen motor. De nieuwe versie heeft een parachute-anker, om de drijvende arm af te remmen als die te snel gaat.

De organisatie van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat is aangenaam verrast door het succes. De plasticvanger verzamelt niet alleen zichtbare stukken plastic en visnetten, maar ook hele kleine stukjes plastic met een doorsnede van één millimeter.

Boyan Slat haalde via crowdfunding twee miljoen euro op voor het project, waaraan hij en zijn team jarenlang in Rotterdam-West en in San Francisco hebben gewerkt. Uiteindelijk is het de bedoeling om een nog grotere versie van dit prototype te maken.