Week leven onder de armoedegrens opent ogen raadsleden

Hoe zou het Rotterdamse gemeenteraadsleden afgaan als ze moesten leven van 50 euro per week? De Stichting WARM Rotterdam daagde de gemeenteraadsleden afgelopen zomer uit om te ervaren hoe het is om onder de armoedegrens te leven. Nu blijkt dat niet alle raadsleden dat is gelukt.

Ruim 80 duizend Rotterdammers leven onder de armoedegrens. Om de armoedeproblematiek nog eens nadrukkelijk op de agenda te zetten, bedacht de Stichting WARM Rotterdam de 50-euro-challenge. Bijna alle Rotterdamse partijen gaven hier gehoor aan.

Geldzorgen

Annemieke van Egeraat, bedenker van de challenge, is tevreden: "De 50-euro challenge is heel goed opgepakt en dat zegt wel iets over de urgentie van de problematiek. We hebben hele mooie reacties gehad van de gemeenteraadsleden. Ze vertelden dat ze veel geleerd hebben en dat hun bewustwording echt vergroot is.

Een week lang raakten ze geobsedeerd door vragen als: hoe doe ik mijn boodschappen? En waar geef ik mijn geld aan uit? Dat levert stress op en kost heel veel tijd. Enes Yigit van Denk is zelfs afgehaakt. Hij kreeg het niet voor elkaar."



"Maar misschien wel één van de belangrijkste uitkomsten van de challenge: de gemeenteraadsleden realiseerden zich dat het misschien wel lukt om een week van 50 euro rond te komen, maar dat langdurig in armoede leven pas echt moeilijk is.

Reizen wordt lastig, want vervoer is duur. Ook is er geen geld voor leuke dingen of om mensen te ontvangen. Je kan niet naar een verjaardag en er is geen geld voor een uitje in het café. De raadsleden hebben zo direct ervaren dat het isolement heel dicht om de hoek ligt. Want dat hangt ermee samen", vertelt Van Egeraat.

Samenwerken om armoede aan te pakken

Op 16 oktober worden de resultaten van de 50-euro-challenge besproken in de Arminiuskerk. Ook wordt er dan gekeken wat er op korte termijn gedaan kan worden om armoede tegen te gaan.

Van Egeraat: "Er zijn echt een aantal dingen die we met gemeentes, partners en ervaringsdeskundigen op korte termijn aan kunnen pakken."