Leden motorclub Caloh Wagoh verdacht van meer moordzaken

De leden van motorclub Caloh Wagoh die terechtstaan voor onder andere de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam, worden ook verdacht van een groot aantal moordpogingen. Dat bevestigen goed geïnformeerde bronnen naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De twaalf verdachten in het proces worden nu ook verdacht van onder meer het voorbereiden van een moordpoging op zes mensen in Leiden, op vier personen in Amsterdam en van het uitlokken van een moordpoging op een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Hij werd later daadwerkelijk geliquideerd. Van die moord worden zij nog niet officieel verdacht.

De zaak wordt steeds groter en uitgebreider. Onder meer door de verklaringen van kroongetuige Tony de G. uit Schiedam. Hij wordt gezien als een van de uitvoerders van de moorden. Het grote onderzoek richt zich naast de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam, op Jaïr Wessels in Breukelen en Farid Souhali in Den Haag. Het Openbaar Ministerie omschrijft Caloh Wagoh als "een geoliede moordmachine".

Ridouan Taghi

De G. beschuldigt de leden van Caloh Wagoh en hun medeverdachten ervan moordopdrachten te hebben aangenomen van de beruchte bende van crimineel Ridhouan Taghi. Dat melden zowel Het Parool en NRC op basis van betrokkenen bij het proces.

Taghi wordt in verband gebracht met meerdere moorden en pogingen daartoe. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst.

Motorclub verbieden

Het OM wil een einde maken aan de motorclub en Caloh Wagoh laten verbieden, omdat de motorclub "structureel en onlosmakelijk" verbonden zou zijn met criminaliteit. De club heeft enkele honderden leden en is voortgekomen uit de Haagse bende Crips.