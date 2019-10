Fer: 'Tijd om leidersrol bij Feyenoord op me te nemen'

Leroy Fer wordt steeds fitter en is klaar voor het Europese League-duel van Feyenoord met FC Porto. De middenvelder wil zich steeds meer laten gelden bij de Rotterdammers. ''Ik wil de leidersrol bij Feyenoord op me nemen.''

De wedstrijd van vorige week donderdag tegen AZ moest Fer nog geblesseerd laten schieten. Zondag tegen FC Twente speelde hij tachtig minuten. ''Persoonlijk moest ik honderd procent worden. Dat heb ik aangetikt. Voor mij is het nu een goed moment om vooral binnen het veld die leidersrol op me te nemen'', zegt hij op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Porto.

De 29-jarige Fer verwacht een zware wedstrijd tegen de Portugezen. ''Het is natuurlijk een sterke tegenstander die in een goede flow zit. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar wij moeten ons eigen spelletje spelen.''

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Leroy Fer.