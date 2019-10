Stam: 'Nederlandse teams vaak naïef tegen Portugezen'

In aanloop naar het Europa League-duel met FC Porto is Feyenoord-trainer Jaap Stam waakzaam voor de gevaren voor zijn ploeg. ''Nederlandse teams zijn vaak naïef tegen Portugese ploegen'', waarschuwt de oefenmeester van de Rotterdammers.

''De uitslagen zijn niet altijd positief zijn voor de Nederlandse clubs. Die naïviteit is overigens niet alleen tegen Portugese ploegen te zien. De mentaliteit van Nederlandse spelers is anders dan dat ze in het buitenland gewend zijn. De insteek, denkwijze en opvoeding van wat je moet doen om te winnen is anders.''

Stam wil tegen FC Porto toch zijn eigen spel spelen. ''We moeten niet als een gek tekeer gaan. Het moet gedoseerd. Maar, we moeten wel vooruit voetballen en voor onze eigen mogelijkheden gaan. Wanneer doen we dat? Hoe lang doen we dat? Dat moet je bespreken en daar moeten we rekening mee houden op de training.''



Kökcü en Jørgensen

Feyenoord moet middenvelder Orkün Kökcü en spits Nicolai Jørgensen waarschijnlijk missen tegen Porto. Kökcü is grieperig en Jørgensen is nog altijd niet hersteld van zijn ribblessure. Feyenoord- FC Porto begint donderdagavond om 18:55 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven de volledige persconferentie met Feyenoord-trainer Jaap Stam.