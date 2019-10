Zo jaagt Dirk-Jan op wilde ganzen

Jager Dirk-Jan Polak schuilt in een maisveld in Poortugaal. Door zijn gecamoufleerde kleding valt hij haast niet op, terwijl hij zijn blik richting de horizon laat glijden. Een patroon uit zijn jaszak vindt zijn weg naar het dubbelloops hagelgeweer in zijn hand. Polak is op zoek naar wilde ganzen.

Nederland telt 600 duizend wilde ganzen, terwijl er maar plek is voor 100 duizend. Die ganzen veroorzaken veel schade aan natuur en landbouw.

De hobby van Dirk-Jan levert voordelen op voor de natuur. Het afschieten van de overtollige ganzen is niet alleen goed voor het terugbrengen van de populatie, maar het levert ook natuurvlees op. "De ganzen hebben een prachtig leven gehad tot ze door een hagelbui vliegen. Dan is het klaar."

Respect

Jagers hebben volgens Polak veel respect voor de natuur. "We willen zoveel mogelijk wild zien, want dan kunnen we er van oogsten. De schoonheid van het jagen is dat je je middenin de natuur bevindt en dat je kan genieten van de dieren. Af toe een stuk wild oogsten is het mooiste dat er is."

Het verhaal gaat verder: morgen maken chefkoks Job en Perry –bekend van 24 Kitchen – een gerecht van wilde gans.