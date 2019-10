Verdachte insulinemoorden komt, maar zegt niets

Zijn binnenkomst in de Rotterdamse rechtszaal, tijdens een korte zitting woensdag, leidt direct tot emoties op de publieke tribune. Daar zitten de familieleden van de slachtoffers. Een vrouw huilt.

Ron Paternoster, wiens moeder in De Wetering in Rotterdam Beverwaard overleed, zegt na afloop dat hij weer kippenvel heeft. "Ik kan het je niet uitleggen. Zo'n raar gevoel, ik krijg het koud." Ineke Witvliet heeft dezelfde reactie. Haar moeder heeft het toedienen van insuline net overleefd. "Ik zag hem voor het eerst in drie jaar. Dat was heftig, ik kreeg hartkloppingen."

Ook bij de 23-jarige Rahiied A. zijn er zichtbaar emoties. Zijn rechterbeen trilt voortdurend. Hij kijkt niemand aan. De rechter zegt dat het verstandig is dat hij er is. "In november gaan we je zaak inhoudelijk doen, dan is het goed dat je de zaal en alle mensen een keer hebt gezien. Kijk maar eens om je heen."

Maar Rahiied blijft roerloos op zijn stoel zitten. Op vragen van de rechter geeft hij geen antwoord. Slechts een aarzelend knikje voor "ja" en het schudden van het hoofd voor "nee". Bij het verlaten van de rechtszaal is zijn blik afgewend van de publieke tribune.

Komediant

Paternoster denkt dat hij toneel speelt. "Het is een komediant, die erop wil aansturen dat het iets psychisch is. Hij wil liever tbs dan 20 jaar in de cel." De familieleden hopen dat hij in november gaat praten. "We willen natuurlijk allemaal weten wat hem heeft bezield."

Elke keer zijn ze bij de korte, voorbereidende zittingen geweest. "We ondervinden veel steun aan elkaar, dat is hartverwarmend." In november zullen ze er weer zijn. Ron Paternoster heeft er zelfs zijn vakantie op afgestemd. "Als hij gaat praten, wil ik er wel zijn."

Voor hem en de andere familieleden draait het niet alleen om de rechtszaak tegen Rahiied A. Paternoster: "Eerst gaan we dit afsluiten en daarna zijn de Inspectie voor de Volksgezondheid en Humanitas aan de beurt. Humanitas voor de gemaakte fouten en de Inspectie omdat ze niet adequaat hebben gereageerd."

Ineke Witvliet:"Rahiied moet terechtstaan, maar er zouden meer mensen terecht moeten staan en hun verantwoordelijkheid moeten nemen."

De inhoudelijke behandeling van de insulinemoorden is vanaf 18 november. De Rotterdamse rechtbank heeft er acht dagen voor uitgetrokken.