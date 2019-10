Bloot egeltje Five is Dier van het Jaar 2019

Blote egeltje Five is Dier van het Jaar 2019

Dit voorjaar werd een bloot egeltje met slecht vijf stekels binnengebracht bij Egelopvang Papendrecht. Door haar aandoenlijkheid veroverde ze harten in heel Nederland. Nu is ze door kinderkrant Kidsweek verkozen tot Dier van het Jaar 2019. "Hier zijn we zo blij mee!"

Het egeltje Five verloor begin dit jaar bijna al haar stekels door een schimmelinfectie en schurft. Het was een wonder dat ze nog leefde want egels zijn heel kwetsbaar zonder stekels. Omdat het diertje maanden in de egelopvang zou moeten verblijven, werd een inzamelingsactie voor de verzorgingskosten gestart.

Donaties vanuit heel Nederland kwamen binnen voor Five. In totaal haalde het egeltje meer dan 3000 euro op voor de egelopvang. "Het is natuurlijk een heel aandoenlijk beestje met die zwarte kraaloogjes en dat natte neusje", vertelde Ferry van Jaarsveld, locatiebeheerder van de egelopvang, eerder aan Rijnmond.

Handtekeningen voor Five

Naast alle donaties werd er dus ook flink op Five gestemd voor 'Dier van het Jaar 2019'. Niet alleen online kreeg Five veel stemmen, maar lezers van Kidsweek zijn zelfs langs de deuren gegaan om handtekeningen op te halen voor Five. Kirsten van Doorn van Egelopvang Papendrecht is ontroerd als ze dat hoort: "Wat lief! Hier zijn we zo blij mee!"

Geld komt goed van pas

Met het winnen van de verkiezing schenkt Kidsweek 1000 euro aan Egelopvang Papendrecht. Van Doorn: "Het prijzengeld kunnen we goed gebruiken, want we bouwen iets heel speciaals: een apart ziekenboegje waar alle egels met huidziektes behandeld kunnen worden zonder soortgenoten te besmetten. Of we die afdeling nu naar Five gaan vernoemen? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee! Ze krijgt in ieder geval een extra handje meelwormpjes om feest te vieren. En wat vers fruit. Daar is Five dol op."

Stekels Five blijven uitvallen

Met Five gaat het helaas nog niet helemaal goed. Na een medicijnkuur kreeg ze weer stekels. Maar ook die blijven niet zitten. "Volgende week krijgt ze een medisch onderzoek en ontdekken we hopelijk waarom haar stekels telkens uitvallen", vertelt Van Doorn.