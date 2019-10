Zieke ondernemer zit met de handen in het haar

Ondernemer Richard Broeders uit Hoogvliet kreeg tien jaar geleden kanker. Toen hij genezen was, ging een lang gekoesterde droom in vervulling: het openen van een eigen scooterzaak. Die droom lijkt nu langzaam te veranderen in een nachtmerrie.

Kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten hebben moeite zich te verzekeren tegen onder meer arbeidsongeschiktheid. Ze worden door verzekeringsmaatschappijen geweigerd, er worden strengere voorwaarden gesteld of er moeten hogere premies worden betaald. Ook Richard kreeg daarmee te maken. Een verzekering zou hem bijna duizend euro per maand kosten. "Dit is voor veel mensen natuurlijk niet te betalen."

Crowdfunding

Nu heeft hij opnieuw kanker en dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dochter Romy staat er in de winkel grotendeels alleen voor. "Ik doe heel erg mijn best om alles te kunnen betalen, maar het is niet zo gek dat ik nu niet zo veel verdien als ik vroeger met mijn vader deed."

Om ervoor te zorgen dat de zaak niet over de kop gaat, heeft Romy een crowdfundingcampagne op poten gezet. Er is al meer dan zes duizend euro opgehaald.

"Ik doe heel erg mijn best om alle kosten te kunnen betalen. Ik kan in mijn eentje niet hetzelfde verdienen als wat ik samen met mijn vader verdiende", legt Romy uit. Ze is gigantisch dankbaar voor alle hulp. "Ik heb hier geen woorden voor. Ik vind het zo bijzonder."

Te gek voor woorden

Richard die twee weken geleden een levertransplantatie heeft ondergaan, is zichtbaar geëmotioneerd. "Ik kreeg zo veel berichtjes nadat de crowdfunding online ging. Ik heb alleen maar gehuild. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben echt zo dankbaar."

Hij heeft geen goed woord over voor de verzekeringsmaatschappijen. "Ik maak me er zo boos om. Mensen die keihard willen werken zo achterstellen, dit is gewoon discriminatie. Het is te gek voor woorden dat wanneer je als zzp-er ziek bent geweest je geen normale verzekering kan afsluiten. De overheid zou echt iets moeten doen hieraan."