Samenwerking tussen Rotterdamse en Antwerpse brandweer beklonken

De brandweerkorpsen van de twee grootste havens van Europa gaan samenwerken. Daarom was het brandweerkorps Rotterdam woensdagmiddag op bezoek bij de collega’s in Antwerpen om een overeenkomst te tekenen.

"Antwerpen is nog geen uur rijden vanuit Rotterdam", zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rijnmond. "We gaan elkaar helpen bij incidenten en op het gebied van transport, maar ook als het gaat om kennisoverdracht zullen we elkaar van dienst zijn."

Onlangs werkten de twee havensteden voor het eerst samen en dat partnerschap beviel uitstekend. "Dat was bij een brand in een schrootafvalbedrijf in Antwerpen. De Antwerpse brandweer heeft geruime tijd geblust. Daarbij hebben de collega's uit Rotterdam kennis gedeeld en geëvalueerd."

Bij de bijeenkomst in Antwerpen, waar het convenant werd ondertekend, waren alle burgemeesters uit de regio Rotterdam-Rijnmond aanwezig. Ook de burgemeester en belangrijkste havenlieden van Antwerpen waren ter plaatse.

"Om te kunnen oefenen hebben we toestemming nodig van de burgemeesters van beide steden", zegt Littooij. "Bij de oefening zullen we ontdekken of de Rotterdamse slang op de Belgische brandweerauto past. In de toekomst hopen we elkaar echt te kunnen helpen bij incidenten."