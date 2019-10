Fifty People One Question: wat zou je willen dat er aan het einde van de dag gebeurd is?

Wat zou je willen dat er aan het einde van de dag is gebeurd? Best een ingewikkelde vraag, maar de antwoorden zijn soms zo eenvoudig. In Fifty People One Question proberen nietsvermoedende Rotterdammers antwoord te geven op deze vraag. Het resultaat zie je woensdag vanaf 17:45 uur op TV Rijnmond.

Zo simpel als het concept is, zo krachtig is het resultaat. Je gaat naar een plaats in de stad, stelt vijftig mensen dezelfde vraag en je filmt hun reactie. Het begon in 2008 als korte film-experiment in New Orleans en is in korte tijd uitgegroeid tot een sociaal fenomeen met miljoenen kijkers op YouTube.

De verzameling ‘documenten’ is telkens gemaakt door andere filmers in hun eigen stad. De filmers hebben in de loop van de jaren kleine taferelen van menselijkheid weten vast te leggen. Van dromen tot verlies en van reflecties tot geheimen. In Fifty People One Question krijgen vijftig mensen op een bepaalde plek in Rotterdam dezelfde vraag gesteld.

Fifty People One Question: Rotterdam is een vierdelige serie. Deze woensdag om 17:45 uur is de vierde en laatste aflevering te zien op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.