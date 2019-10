Wetenschappers Erasmus Universiteit willen einde maken aan privacyschending

Het begon met de beschuldiging van een voormalig interim-decaan van plagiaat. Over de beschuldiging werd bericht in NRC/Handelsblad. Het universiteitsbestuur schakelde daarom in juni dit jaar een extern bureau in om onderzoek te doen wie de interim-decaan had beschuldigd. Om daarachter te komen gaf het universiteitsbestuur toestemming aan het onderzoeksbureau om e-mails van medewerkers in te zien.

Angstcultuur

Nu eisen de wetenschappers in een petitie onder meer dat het CvB informatie, die bij het onderzoek naar boven is gekomen, niet gebruikt. De wetenschappers die de open brief ondertekenden vinden dat het onderzoek de academische vrijheid en de privacy van medewerkers schendt. Dit zou kunnen leiden tot een 'angstcultuur'. Zij willen ook dat het CvB excuses aanbiedt en voorzorgsmaatregelen neemt om klokkenluiders te beschermen.

De initiatiefnemer van de petitie, die sinds dinsdagavond door ruim 230 mensen is ondertekend, zegt dat de mailboxen van ruim 20 medewerkers werden bekeken. "Ik vind de actie van het CvB heel erg problematisch", zegt Olav Velthuis (Universiteit van Amsterdam).

Lastige besluiten

"Wij zijn dit onderzoek opgestart, omdat wij het een buitengewoon ernstige zaak vinden als via de media zaken worden uitgespeeld in plaats van via de interne procedures, waar alle ruimte voor is", laat het CvB in een reactie weten. "Wij betreuren dat er commotie is ontstaan, maar als college moet je soms lastige besluiten nemen."