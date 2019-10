Hoeksche Waard pilotgemeente voor nieuwe Inburgeringswet

De gemeente Hoeksche Waard is geselecteerd voor een pilotprogramma ter voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet. Die gaat op 1 januari 2021 in.

Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers in Nederland meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. In het nieuwe inburgeringsstelsel worden onder meer hogere taaleisen gesteld aan inburgeraars, om zo ook de kans op een baan te vergroten.

Gemeenten gaan hen daarbij intensiever activeren en begeleiden dan voorheen, met bijvoorbeeld een individueel inburgeringsplan per persoon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt de gemeenten hierin door hun pilotprogramma's te financieren.

Het pilotprogramma van de gemeente Hoeksche Waard richt zich - zoals de doelstelling - op het combineren van het leren van de taal met werken. Daarvoor worden initiatieven gecombineerd die nu al worden uitgevoerd voor nieuwkomers met nieuwe werkwijzen. Hoe dat er precies uitziet, is niet duidelijk.

Hoogste beoordeling

Het plan van de gemeente Hoeksche Waard kreeg van het ministerie de hoogste beoordelingsscore en komt daardoor in aanmerking voor de pilot.

“Ik ben erg blij dat we zijn geselecteerd voor deze pilot", zegt wethouder Huibert Steen. "Ik verwacht en hoop dat mensen zo gemakkelijker inburgeren doordat ze tijdens het werk de taal sneller oppakken en daarmee hun plek in de samenleving vinden.”