Animo voor herenboerderij Rotterdam stijgt: 'Leuk om te zien waar mijn voedsel vandaan komt'

Alle deelnemers aan de Rotterdamse herenboerderij mochten hun favoriete groente, stukje vlees of fruit opgeven voor het teeltplan. "Graag ook sinaasappelen en kikkererwten", is een paar keer opgeschreven. Alleen de klimaatverandering gaat niet zó hard dat sinaasappelen en kikkererwten al tot de gewassen behoren die op de twintig hectare grond aan de noordrand van Rotterdam verbouwd kunnen worden.

Een herenboer is iemand die wel geld wil investeren in een boerenbedrijf, maar niet zelf het land wil bewerken. De Rotterdamse herenboerderij is de eerste in de provincie Zuid-Holland. Er zijn 165 deelnemers en op de eerste algemene ledenvergadering hebben die hun goedkeuring gegeven aan de oprichting van de boerencoöperatie.

Zij investeren 2000 euro om vanaf volgend jaar groente, fruit en vlees uit de eigen omgeving te kunnen oogsten. "Ik ben een echte herenboer die betaalt, maar niet van het uitvoerende werk is", zegt de deelnemer nummer één uit Rotterdam-Hillegersberg. Hij was de eerste die zijn handtekening heeft gezet voor de investering.

Handje helpen

Het concept komt uit Brabant. Tweehonderd huishoudens investeren in twintig hectare grond voor akkers, een boomgaard en weides voor vee. Met dit geld kan een boer worden ingehuurd die voor de dieren zorgt en de groente verbouwt.

De herenboeren kunnen vrijwillig een handje komen helpen, maar dat hoeft niet. Zij kunnen iedere week hun groente, fruit, vlees en eieren op het land komen halen. Een volledig pakket kost ongeveer 45 euro per maand en een vegetarisch pakket 25 euro per maand.

Uit de omgeving

De meeste deelnemers komen uit Rotterdam-Noord en Lansingerland. Voor hen is het dichtbij om de producten op te halen. Maar er zijn ook deelnemers uit Delft, Den Haag en nog verder weg.

Veel deelnemers zijn enthousiast over het concept van boeren dichtbij huis en direct op je bord. "Ik ben zelf opgegroeid op de boerderij, totaal iets anders gaan doen en vind het zelf en ook voor mijn zoontje leuk om te zien waar voedsel vandaan komt", vertelt een andere deelnemer uit Rotterdam-Hillegersberg.

Natuurmonumenten

De Rotterdamse herenboerderij pacht de grond van Natuurmonumenten. De twintig hectare ligt naast metrostation Rodenrijs en de hogesnelheidslijn doorklieft het gebied.

De herenboeren gaan telen en dieren houden; de natuurorganisatie gaat in het gebied een botanische- en vogelakker aanleggen. Vogels zouden dan in alle vier seizoenen hun voedsel er kunnen vinden. Een Berkelse boer moest wijken voor de herenboerderij en het natuurgebied. Hij is uitgekocht.

Animo

Drie jaar geleden zijn de initiatiefnemers begonnen met het idee van een Rotterdamse boerencoöperatie. Nu er land beschikbaar is, stijgt de animo in een sneltreinvaart en melden zich nog steeds nieuwe herenboeren.

Omdat er in deze regio ook veel mensen alleen wonen, kiest de Rotterdamse herenboerderij voor twee investeerdersvarianten. Een éénpersoonshuishouden legt duizend euro in, een gezinshuishouden het dubbele.

"Het is veel geld", vertelt Remco uit Overschie. "Als alleenstaande voor duizend euro instappen heeft me over de streep getrokken en ik doe mee om de biodiversiteit te helpen herstellen."

Boer gezocht

In november worden drieduizend fruitbomen geplant, in het voorjaar gaat het echte werk op het land van start. De vacature voor de boer in dienst is nog niet vervuld.