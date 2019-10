Nieuw beleid lost niks op voor drie Dordtse sportclubs

Er komt niet alleen een nieuw sportparkenvisie, maar ook nieuw sportbeleid in Dordrecht. De al acht jaar slepende soap van clubs die moeten verhuizen is echter nog steeds niet opgelost.

"De ervaringen met dit dossier hebben mij geleerd dat het echt anders moet. Niks meer opleggen, maar voortaan vroegtijdig en goed in overleg met de clubs", zegt wethouder Marco Stam.

Het kwam hem op unanieme steun van de gemeenteraad te staan. Minder goed te spreken is met name de oppositie over het ontbreken van een oplossing voor de drie clubs Movado, TTV Dordrecht en Dubbeldam.



Voetbalclub Dubbeldam, korfbalclub Movado en de tafeltennissers van TTV Dordrecht zijn al jaren met de gemeente Dordrecht in onderhandeling over een nieuw clubhuis. Volgens de clubs geeft de gemeente te weinig geld om een volwaardige accommodatie te bouwen als vervanging van wat ze nu hebben.

Movado en TTV Dordrecht zijn door ambtenaren gevraagd of ze willen blijven zitten waar ze zitten. Stam ontkent dat dat ook de insteek is. "Het is ze gevraagd."

Verbijstering

Kevin Noels (D66) is verbijsterd: "Op de Patersweg en de Corridor is woningbouw gepland. Gaan we die clubs dan inbouwen? Dat kan toch niet?"

Net als Margret Stolk (VSP) vindt hij dat "eerst de troep moet worden opgeruimd die er al zo lang ligt en dat pas daarna over een nieuwe visie gesproken kan worden."

Stolk gaat zelfs verder: "Vooral voor voetbalclub Dubbeldam is een snelle oplossing nodig. Als die niet snel komt gaan we er politieke consequenties aan verbinden."

Of het komt tot een oplossing voor de drie clubs of een motie van wantrouwen voor de wethouder, moet nog voor het eind van het jaar duidelijk worden.